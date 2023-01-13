Зазначається, що українські захисники застали росіян зненацька.

Безстрашні українські бійці продовжують захищати нашу країну у важких умовах. Сили спеціальних операцій показали один з боїв в Луганської області.

В ході виконання одного із завдань група Сил спеціальних операцій ЗСУ виявила близько десятка російських солдатів, кулеметний розрахунок та облаштовані спостережні пункти ворога.

"Не зволікаючи воїни ССО вирішили скористатися можливістю і раптово атакувати ворога. Точним пострілом снайпер влучив спостерігача противника, кулеметники знищили ворожий кулеметний розрахунок і почали знищувати особовий склад, з ручного гранатомета воїни ССО розстріляли бліндаж росіян", - йдетьсяу повідомленні командування в Facebook.

Відео дня

Відзначається, що після перестрілки група росіян відійшла. За попередніми даними, зіткнення сталося в районі Кремінної в Луганській області.

На оприлюднених кадрах жорстокого бою видно, що зіткнення сталося в засніженій лісистій місцевості.

Ситуація в Кремінній - що відомо

У Кремлі побоюються, що українські бійці свободять Кремінну, щоб запобігти такому розвитку подій Армі РФ перекинули в Луганську область кілька підрозділів десантників і танки, але на ситуацію це не вплинуло..

При цьому глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у напрямку Сватове-Кремінна йдуть жорстокі бої.

Водночас в Інституті вивчення війни вказали, що бійці ЗСУ все ближче підходять до Кремінної, а російські окупанти не в силах тримати удар.

Вас також можуть зацікавити новини: