Біля Білогорівки Луганської області Сили оборони України тримають позиції і навіть трохи їх покращили.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу. Він зазначив, що жорстокі бої точаться в напрямку Сватове-Кремінна, а також на території Білогорівки.

За його словами, на сьогодні селище Білогорівка біля Лисичанська знищено повністю, оскільки там окупанти намагалися зробити переправу через річку. "Тричі їх там розбивали, там розбито 100 одиниць ворожої техніки, там знищено близько 500 окупантів", - наголосив він.

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При цьому голова ОВА додав, що на сьогодні населеного пункту Білогорівка не існує. "На цій території точаться серйозні бойові дії, там наші Сили оборони тримають позиції, навіть трішки покращили їх і не дають можливості наступати окупаційним військам", - наголосив він.

Гайдай підкреслив, що на напрямку Сватове-Кремінна "успіх на боці наших Сил оборони".

"Поступово, крок за кроком вони звільняють Луганщину, проходить деокупація", - наголосив Гайдай.

Він зазначив, що не треба очікувати "там якогось потужного прориву", бо російські війська встигли підготувати оборонні споруди і ретельно замінувати всю територію.

"Кожен метр звільнення території Луганщини дається дуже важко", - зазначив Гайдай.

Ситуація у Луганській області

Раніше Гайдай повідомляв, що російські загарбники на окупованих територіях області роздають "повістки" чоловікам прямо на блокпостах.

Тиждень тому він розповідав про просування української армії на напрямку Сватове - Кремінна, попри щільно заміновану територію.

У британській розвідці повідомляють, що РФ перекидає повітряно-десантні війська на проблемні сектори лінії фронту Донбасу.

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