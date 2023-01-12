Всього в ешелоні було 48 вагонів.

У середу, 11 січня, з Вітебської області Білорусі у РФ був відправлений черговий ешелон з навченими на білоруських полігонах мобілізованими.

Всього в ешелоні, який залишив Білорусь, було 48 вагонів, повідомляє проект "БелЖД".

Серед них 8 пасажирських (вміщають близько 400 осіб), 3 вантажних вагони (зі спорядженням) і 37 вагонів-платформ (з колісною і гусеничною технікою).

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"Ешелон мав прибути на ЖД-станцію Розсош (Воронезька область РФ) 15 січня 2023 року. Зазначимо, що станція Розсош знаходиться за 50 км від Луганської області України. Разом, з урахуванням нової інформації, можна говорити про зміну чисельності угруповання ЗС РФ в РБ. Вибуло з РБ: техніка – не менше 37 одиниць (уточнюється), особовий склад – близько 400 осіб", – констатує моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" і припускає, що їх могли перекинути в напрямку Луганська.

Ситуація в Білорусі

Країна-агресор протягом останніх тижнів продовжує посилювати угруповання військ у Білорусі. Станом на кінець грудня в Білорусі налічували до 10 тисяч військових РФ.

Минулого тижня зафіксували перекидання з РФ до РБ чотирьох ешелонів з військовими і технікою. 9 січня Росія перекинула до Білорусі черговий ешелон з технікою та особовим складом. Всього у складі знаходилося 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських (близько 750 осіб), 10 вантажних (в яких привезли спорядження і боєприпаси) і 15 вагонів-платформ з колісною і гусеничною технікою.

Напередодні в Білорусі "засвітився" головком Сухопутних військ РФ Олег Салюков. Він прибув як голова комісії Міноборони, яка інспектувала військові частини і підрозділи російського компонента регіонального угруповання військ, що знаходяться на полігонах білоруських збройних сил.

16 січня мають стартувати чергові спільні навчання РФ і Білорусі – цього разу для авіаційної компоненти. Експерти припускають, що мета нескінченних навчань в Білорусі – тримати Польщу і країни Балтії в напрузі, а також відволікати українських військових на північний кордон.

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