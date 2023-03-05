Російська армія масово переходить до тактики ближнього бою, аж до рукопашного, через гострий дефіцит артилерії та іншої дистанційної зброї. Про це повідомляє британська розвідка в черговому зведенні.
Британці звернули увагу на одне з недавніх відеозвернень російських "мобіків", в якому ті поскаржилися, що їх відправили штурмувати український бетонний ДОТ, озброївши тільки "автоматами і лопатами".
"Лопати", ймовірно, є окопними інструментами, що використовується для рукопашного бою", – пояснюють британські військові розвідники.
Відзначається, що бойова ефективність штатної піхотної лопати МПЛ-50 "особливо міфологізована в Росії". Цей інструмент мало змінився з часів свого створення в 1869 році.
"Його постійне використання в якості зброї підкреслює жорстокі і низькотехнологічні бойові дії, які стали характеризувати більшу частину війни", – йдеться в повідомленні.
Британська розвідка констатує, що перехід до переважно ближнього бою в Україні викликаний бажанням російського командування продовжувати війну високої інтенсивності, не зважаючи на вичерпання військових ресурсів.
В результаті Росія перейшла до тактики піших піхотних атак з мінімальною підтримкою артилерії, що відчуває снарядний голод.
Війна в Україні - поточна ситуація
За даними українського Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила вбитими понад 153 тисячі осіб. Також агресор зазнав величезних втрат у бойовій техніці.
Однак це не заважає окупантам продовжувати наполегливі спроби захопити якомога більше українських територій. За добу українські бійці відбили понад 130 російських атак на п'яти оперативних напрямках.
Не в силах домогтися військової переваги, окупанти все частіше вдаються до відверто терористичної тактики війни. Удари по цивільних об'єктах є характерним прикладом цього, вважає генерал Олександр Павлюк.