На зміну величезним танковим колонам, що рвуться до Києва, прийшли піші атаки піхоти, озброєної саперними лопатками.

Російська армія масово переходить до тактики ближнього бою, аж до рукопашного, через гострий дефіцит артилерії та іншої дистанційної зброї. Про це повідомляє британська розвідка в черговому зведенні.

Британці звернули увагу на одне з недавніх відеозвернень російських "мобіків", в якому ті поскаржилися, що їх відправили штурмувати український бетонний ДОТ, озброївши тільки "автоматами і лопатами".

"Лопати", ймовірно, є окопними інструментами, що використовується для рукопашного бою", – пояснюють британські військові розвідники.

Відео дня

Відзначається, що бойова ефективність штатної піхотної лопати МПЛ-50 "особливо міфологізована в Росії". Цей інструмент мало змінився з часів свого створення в 1869 році.

"Його постійне використання в якості зброї підкреслює жорстокі і низькотехнологічні бойові дії, які стали характеризувати більшу частину війни", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка констатує, що перехід до переважно ближнього бою в Україні викликаний бажанням російського командування продовжувати війну високої інтенсивності, не зважаючи на вичерпання військових ресурсів.

В результаті Росія перейшла до тактики піших піхотних атак з мінімальною підтримкою артилерії, що відчуває снарядний голод.

Війна в Україні - поточна ситуація

За даними українського Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила вбитими понад 153 тисячі осіб. Також агресор зазнав величезних втрат у бойовій техніці.

Однак це не заважає окупантам продовжувати наполегливі спроби захопити якомога більше українських територій. За добу українські бійці відбили понад 130 російських атак на п'яти оперативних напрямках.

Не в силах домогтися військової переваги, окупанти все частіше вдаються до відверто терористичної тактики війни. Удари по цивільних об'єктах є характерним прикладом цього, вважає генерал Олександр Павлюк.

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