Генерал-лейтенант також додав, що українські захисники постійно повертають контроль над раніше окупованими населеними пунктами.

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що через невдачі на передовій російські окупаційні війська у відчаї. Їхня тактика стає все більш терористичною.

Як повідомляє "Укрінформ", такою думкою він поділився в ході засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Генерал-лейтенант також додав, що Сили оборони України постійно повертають контроль над раніше окупованими українськими містами, селами та селищами.

"Росіяни у відчаї, через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною, вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру", – зазначив Павлюк.

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За його словами, після звільнення раніше окупованих українських територій життя там відновлюється.

"Ми боремося за людей, що жили і живуть у населених пунктах, які противник намагався загарбати. На нас лежить величезна відповідальність - зробити все, щоб відновити там безпечні умови", – додав він.

Водночас генерал зазначив, що також необхідно впроваджувати військові адміністрації на деокупованих територіях в межах прикордонних, прифронтових та фронтових адміністративних одиниць, аби забезпечити належне функціонування регіонів і громад.

"Кожний прикордонний, прифронтовий та звільнений населений пункт залишається важливим у військовому аспекті - це логістичні маршрути, нові оборонні рубежі", – сказав Павлюк.

Крім того, заступник міністра оборони акцентував, що органи місцевої влади на час війни не можуть бути "політичною ареною". На його думку, це перш за все центри прийняття рішень воєнного часу, ресурсні та інтелектуальні осередки забезпечення тилу.

Війна в Україні: актуальні новини

Війна в Україні триває уже 374 дні. За цей час українські захисники повернули під свій контроль десятки окупованих на початку російського вторгнення населених пунктів. Однак запеклі бої тривають і досі, а найгарячішою ділянкою фронту називають Бахмут.

Заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко розповів, що російські окупаційні війська проводять інтенсівні атаки на Бахмутському напрямку. Попри це українські захисники утримують місто.

Крім того, в Україні знищили російську інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие". Це перший задокументований випадок знищення цієї техніки.

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