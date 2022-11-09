За словами речника Повітряних сил ЗСУ Ігната, російським літакам не буде спокою в українському небі.

Росія не зможе здійснити килимове бомбардування, оскільки для таких ударів авіація російських окупантів має залетіти вглиб України. Українська ППО не дозволяє ворожим літакам проводити атаки бомбами вільного падіння.

Як заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, Повітряні сили зараз перебувають на іншому рівні, порівняно з початком російського вторгнення.

"Ми отримуємо західне озброєння, потроху підсилюємо радянське ППО сучасними системами. Тому в українському небі їм не буде спокою", – наголосив він.

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За словами Ігната, росіяни бомбардували Сирію снарядами вагою 200-500 кг, які скидали з літаків. У такий спосіб російські окупанти атакували Маріуполь та Ізюм, де не було опору протиповітряної оборони.

"І вони (російські літаки – ред.) підімалися доволі високо, де переносні зенітні ракетні комплекси не могли їх дістати", – зазначив Ігнат.

Авіація РФ на війні в Україні

На початку війни Росія активно застосовувала авіацію для ударів по українських містах. Відомо, що з початку повномасштабного вторгення російска армія втратила 278 літаків.

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що через падіння виробництва та великі втрати бойових літаків Росія не зможе відновити авіаційні потужності протягом найближчих років.

Водночас 8 жовтня 2022 року британська розвідка заявила, що західні партнери повинні збільшити й пришвидшити постачання зброї та ППО в Україну, тому що Росія вдасться до таких самих бомбардувань, що і в Сирії.

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