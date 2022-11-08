Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що через падіння виробництва та великих втрат бойових літаків Росія не зможе відновити авіаційні потужності протягом найближчих років.
Виробництво військових літаків у Росії впало більше ніж у три рази, розповів Романенко в інтерв'ю Радіо НВ. Крім того, росіяни мають проблеми з авіаремонтом, оскільки їм дуже складно відновлювати електроніку.
"Складність ситуації для них полягає ще й у тому, що зараз відбувається зміна поколінь. Зараз усі провідні європейські повітряні сили, провідні країни НАТО, отримують літаки п'ятого покоління. І вже зараз, на сьогодні, понад 50 таких літаків – це винищувачі F-35. А росіяни виготовили шість таких літаків, з них один розбили прямо на заводі. Мають п'ять таких літаків", – наголосив Романенко.
За його словами, Росія відчуває труднощі не лише з відновленням того парку літаків, який вони мають – четвертого плюс плюс покоління –, а й п'ятого покоління теж.
"Втрати у них великі. Почнемо з того, що вони майже половину своїх штурмовиків втратили, а ці літаки – останній був випущений у 1989 році. Тобто, штурмова авіація зазнала непоправних втрат, бомбардувальна авіація зазнала великих втрат і може бути відновлена лише за рахунок оголення, наприклад, Далекосхідного регіону, або інших регіонів – коли потрібно буде повністю вивести звідти бомбардувальні підрозділи", – додав експерт.
Зараз Росія направляє до зони бойових дій одну-дві ескадрильї з полку. При цьому на базовому аеродромі залишається ще одна ескадрилья літаків, і іноді відбувається ротація.
"Якщо такий рівень втрат, то вже буде не ротація, а повністю виведення, наприклад, з Далекосхідного регіону або з Південного регіону якихось підрозділів", – додав Романенко.
Втрати авіації РФ в Україні
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська армія втратила сотні літаків та гелікоптерів. Так, за даними Генштабу ВСУ, станом на ранок 8 листопада, в Україні знищили 278 літаків та 260 вертольотів російських окупантів.
7 листопада 2022 року повідомлялося, що українські воїни збили російський штурмовик Су-25 в небі над Херсонщиною.
Крім того, британська розвідка заявила, що Росія не має переваги в повітряному просторі України та навряд чи отримає її в найближчі місяці. Втрати Росією бойових літаків значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.