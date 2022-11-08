Росія втратила майже половину своїх штурмовиків.

Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що через падіння виробництва та великих втрат бойових літаків Росія не зможе відновити авіаційні потужності протягом найближчих років.

Виробництво військових літаків у Росії впало більше ніж у три рази, розповів Романенко в інтерв'ю Радіо НВ. Крім того, росіяни мають проблеми з авіаремонтом, оскільки їм дуже складно відновлювати електроніку.

"Складність ситуації для них полягає ще й у тому, що зараз відбувається зміна поколінь. Зараз усі провідні європейські повітряні сили, провідні країни НАТО, отримують літаки п'ятого покоління. І вже зараз, на сьогодні, понад 50 таких літаків – це винищувачі F-35. А росіяни виготовили шість таких літаків, з них один розбили прямо на заводі. Мають п'ять таких літаків", – наголосив Романенко.

Відео дня

За його словами, Росія відчуває труднощі не лише з відновленням того парку літаків, який вони мають – четвертого плюс плюс покоління –, а й п'ятого покоління теж.

"Втрати у них великі. Почнемо з того, що вони майже половину своїх штурмовиків втратили, а ці літаки – останній був випущений у 1989 році. Тобто, штурмова авіація зазнала непоправних втрат, бомбардувальна авіація зазнала великих втрат і може бути відновлена лише за рахунок оголення, наприклад, Далекосхідного регіону, або інших регіонів – коли потрібно буде повністю вивести звідти бомбардувальні підрозділи", – додав експерт.

Зараз Росія направляє до зони бойових дій одну-дві ескадрильї з полку. При цьому на базовому аеродромі залишається ще одна ескадрилья літаків, і іноді відбувається ротація.

"Якщо такий рівень втрат, то вже буде не ротація, а повністю виведення, наприклад, з Далекосхідного регіону або з Південного регіону якихось підрозділів", – додав Романенко.

Втрати авіації РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російська армія втратила сотні літаків та гелікоптерів. Так, за даними Генштабу ВСУ, станом на ранок 8 листопада, в Україні знищили 278 літаків та 260 вертольотів російських окупантів.

7 листопада 2022 року повідомлялося, що українські воїни збили російський штурмовик Су-25 в небі над Херсонщиною.

Крім того, британська розвідка заявила, що Росія не має переваги в повітряному просторі України та навряд чи отримає її в найближчі місяці. Втрати Росією бойових літаків значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

Вас також можуть зацікавити новини: