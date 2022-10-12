На думку аналітиків, Суровікін, як командувач окупаційними військами, навряд чи спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні.

Простір бойових дій в Україні принципово відрізняється від того, який був у Сирії. У зв'язку з цим Росія стикається із зовсім іншими викликами.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія не зможе "сиріїзувати" війну головним чином через неспроможність здобути перевагу в повітрі над Україною. А це виключає здатність розпочати масштабні кампанії килимових бомбардувань по Україні, як ті, що вона проводила у Сирії", - зазначили аналітики.

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В ISW оцінили, що російські повітряні операції у Сирії були б помітно іншими, якби проводилися в спірному повітряному просторі або у складнішому середовищі ППО, як це відбувається в Україні.

"Дуже малоймовірно, що роль Сергія Суровікіна (відомий своїми наказами обстрілів цивільних об'єктів у Сирії), як командувача окупаційними військами спричинить фундаментальну зміну російських повітряних і ракетних операцій в Україні, доки західні союзники продовжуватимуть постачати Києву системи ППО, необхідні для того, щоб не дозволити Москві отримати перевагу в повітрі", - наголосили фахівці.

Раніше, як писав УНІАН, в Інституті вивчення війни припустили, що головною метою масованого ракетного обстрілу України було відновлення публічного іміджу Міністерства оборони РФ.

Повітряна оборона України - новини

Як повідомляв речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, уже майже чотири місяці російські військові літаки не залітають у повітряний простір України, що контролюється ЗСУ.

Крім того, росіяни змінили тактику застосування авіації через втрати. Тепер авіація противника здебільшого діє на відстані.

10 жовтня російські окупанти завдали понад 84 ракетні та авіаційні удари по території України. У Повітряних силах повідомили про знищення мінімум 18 російських ракет.

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