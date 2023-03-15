Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США закликає Путіна припинити війну проти України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що політичні цілі президента Російської Федерації Володимира Путіна у війні проти Україні вже є недосяжними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

За оцінкою генерала, війна Росії проти України – це акт жорстокої агресії Путіна і російських військових з повною зневагою до людського життя.

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"Недостатньо навчені, погано керовані, погано оснащені російські сили здійснюють бездумні лобові атаки і приносять у жертву сотні за день. Для світу очевидно, і це має бути очевидно для Путіна, що політичні цілі, які Путін мав намір досягнути 384 дні тому, більше не є досяжними шляхом продовження цієї війни. Путін може припинити цю війну, і може зробити це сьогодні. І він повинен це зробити", – додав Міллі.

Генерал наголосив, що українці є вільними і ніколи не здадуться у боротьбі за те, аби залишатися вільними.

Війна в Україні: актуальні новини

Війна Росії проти України триває вже 385 днів. Одним із найгарячиших напрямків на фронті зараз є Бахмутський. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ворог і далі намагається оточити Бахмут, але його спроби безуспішні.

Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін наголосив, що можливий віхід українських з Бахмута не означатиме програшу у війні.

Крім того, 15 березня відбулося десяте засідання у форматі "Рамштайн". Вже відомо, що Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2 та засоби протиповітряної оборони.

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