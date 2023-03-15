Також у пакет шведської допомоги увійдуть ключові засоби протиповітряної оборони.

Влада Швеції ухвалила рішення передати Києву 10 танків Leopard 2 німецького виробництва, щоб допомогти ЗСУ підготуватися до майбутнього контрнаступу.

Про це за підсумками "Рамштайн-10" сказав міністр оборони США Ллойд Остін, передає "Європейська правда". "Ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов’язання. Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", – сказав Остін.

Проте глава Пентагону не уточнив, про які саме засоби ППО йдеться.

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Нагадаємо, раніше сьогодні Ллойд Остін заявив, що наразі 9 країн заявили про намір передати Україні танки Leopard загальною кількістю 150 одиниць.

Допомога Швеції Україні

Швеція з самого початку війни підтримує Україну. Влада країни виділяла 520 млн крон на підтримку України. В кінці літа 2022 року Швеція приєдналась до британської програмі навчання українських військових.

А вже цього року шведська сторона анонсувала поставки Україні САУ і танків. Також нещодавно Швеція анонсувала, що передасть ЗСУ зенітні установки IRIS-T і Hawk.

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