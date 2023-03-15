Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляє, що російські загарбницькі сили роблять незначні тактичні просування в районі Бахмута, в інших місцях лінія фронту незмінна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувалося у віртуальному форматі.
Генерал США наголосив, що битва за місто Бахмут триває, але українці боряться відважно. За його словами, незважаючи на наполегливі атаки, українські захисники стримують російські сили у місті і завдають дуже великих втрат найманцям з групи "Вагнер" і регулярній російській армії.
За словами Міллі, Україна залишається сильною і спроможною воювати. Він вважає, що отримання Україною танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки зміцнять українську лінію фронту, а високоточні боєприпаси продовжують вражати логістику і системи зв'язку російських сил.
Американський генерал зазначив, що російським окупаційним військам не вистачає ефективних командирів малих підрозділів і належної техніки, але на полі бою відбувається жорстока війна на виснаження. Він констатував, що "хвиля за хвилею російських солдат кидають у хаос війни за відсутності будь-якої синхронізованої координації і керування".
Міллі додав, що Росія через продовження війни втрачає багато життів і техніки.
"Зараз відбуваються інтенсивні бойові дії в Бахмуті і біля нього. Росіяни роблять невеликі тактичні просування, але дорогою ціною. В інших місцях лінія фронту залишається відносно нерухомою із значним обміном артилерійським вогнем, але без значних маневрених успіхів у жодної зі сторін", - наголосив він.
Війна проти Росії - останні новини
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що противник і надалі безуспішно намагається оточити Бахмут і просунутися вперед, але українські війська стримують шалений тиск ворога.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогоднішня зустріч в форматі Рамштайн "вселяє оптимізм".
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що у Росії вичерпуються можливості для продовження ведення війни проти України.