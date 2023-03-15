Генерал США наголосив, що битва за місто Бахмут триває, але українці боряться відважно.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляє, що російські загарбницькі сили роблять незначні тактичні просування в районі Бахмута, в інших місцях лінія фронту незмінна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міллі повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувалося у віртуальному форматі.

Генерал США наголосив, що битва за місто Бахмут триває, але українці боряться відважно. За його словами, незважаючи на наполегливі атаки, українські захисники стримують російські сили у місті і завдають дуже великих втрат найманцям з групи "Вагнер" і регулярній російській армії.

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За словами Міллі, Україна залишається сильною і спроможною воювати. Він вважає, що отримання Україною танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки зміцнять українську лінію фронту, а високоточні боєприпаси продовжують вражати логістику і системи зв'язку російських сил.

Американський генерал зазначив, що російським окупаційним військам не вистачає ефективних командирів малих підрозділів і належної техніки, але на полі бою відбувається жорстока війна на виснаження. Він констатував, що "хвиля за хвилею російських солдат кидають у хаос війни за відсутності будь-якої синхронізованої координації і керування".

Міллі додав, що Росія через продовження війни втрачає багато життів і техніки.

"Зараз відбуваються інтенсивні бойові дії в Бахмуті і біля нього. Росіяни роблять невеликі тактичні просування, але дорогою ціною. В інших місцях лінія фронту залишається відносно нерухомою із значним обміном артилерійським вогнем, але без значних маневрених успіхів у жодної зі сторін", - наголосив він.

Війна проти Росії - останні новини

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що противник і надалі безуспішно намагається оточити Бахмут і просунутися вперед, але українські війська стримують шалений тиск ворога.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що сьогоднішня зустріч в форматі Рамштайн "вселяє оптимізм".

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявляє, що у Росії вичерпуються можливості для продовження ведення війни проти України.