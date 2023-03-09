Секретар РНБО побачив дуже небезпечні настрої серед українців після року війни.

В Україні з'являється все більше прихильників мирних переговорів з Росією вже на поточному етапі війни. Це є дуже небезпечною тенденцією, заявив секретар РНБО Олексій Данилов у програмі "Говорить Великий Львів".

За його словами, однією з цілей сьогоднішнього масованого обстрілу ракетами була спроба схилити Україну до початку мирних переговорів.

"Я слухав одного діяча з Львівської області, який говорив, що потрібні переговори, потрібно сідати і домовлятися. Майте на увазі, що таких стає все більше і більше, і більше. Це дуже небезпечна тенденція, коли люди навіть із Західної України починають про такі речі говорити", – заявив Данілов.

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Перспективи мирних переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не має наміру вести мирні переговори з чинним керівництвом РФ, яке він вважає недоговороздатним. За його словами, зараз він не думає про такі переговори "навіть теоретично".

Західні партнери України, принаймні на словах, в цілому поділяють цю позицію. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, зараз Путін не показує готовності до реальних переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що зараз Путін готовий вести переговори лише про те, як йому всі повинні підкоритися.

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