Президент прагне залучити до формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

Президент Володимир Зеленський заявив, що теоретично не думає про переговори з Росією щодо припинення війни.

"Я не думаю теоретично, як можуть пройти ці перемовини і що це таке. Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала формулу миру на G20", - cказав Зеленський.

Президент зазначив, що у формулі миру відображене бачення України щодо завершення війни.

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"Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавлення у виконанні цієї формули миру і підтримку", - додав Зеленський і подякував 141 країні світу, які вчора на засіданні Генеральної Асамблеї ООН підтримали резолюцію про мир в Україні.

"Наступним кроком я бачу залучення якомога більшої кількості держав для першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним. І хочеться дійсно дотиснути і добити, щоб він був там, де буде велика кількість держав світу. Я працюю разом з нашою командою і партнерами над тим, щоб були не тільки держави - стратегічні партнери, які нас підтримують... Ми працюємо, щоби були представники з різних континентів", - сказав президент.

Він додав, що хоче залучити до Формули миру країни Латинської Америки, Африки, а також Індію і Китай.

"Наше завдання - залучити абсолютно усіх і показати світу: ось вона, повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя і права людей жити. Я вважаю, що чим більше країн ми залучимо з усіх континентів світу - тим більшою буде наша підтримка", - наголосив Зеленський.

Українська "формула миру"

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті президент України Володимир Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її. За словами президента України, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

12 грудня 2022 року Зеленський під час виступу на саміті G7 назвав три кроки, необхідні для прискорення миру. Це, за словами президента, надання Україні сучасного озброєння для захисту, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, а також нові дипломатичні заходи для звільнення всіх українських полонених і територій.

23 лютого Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію про всебічний, справедливий і довготривалий мир в Україні відповідно до Статуту ООН. У тексті резолюції висловлюється наполегливий заклик до Росії негайно і безумовно вивести усі її війська з території України.

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