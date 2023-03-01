Держсекретар зазначив, що нинішня позиція Кремля є неприйнятною.

Є "нуль свідчень" того, що влада РФ дійсно готова до початку змістовних дипломатичних переговорів, щоб припинити свою війну проти України.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції в Узбекистані, передає Голос Америки. Він зауважив, що Кремль не готовий до перемовин.

"Навпаки, - зазначив Блінкен. - Є свідчення протилежного. Тільки послухайте, що президент Путін говорить". Держсекретар навів свіжу заяву російського президента Володимира Путіна про те,, що немає сенсу розмовляти, доки Україна "не визнає нову територіальну реальність". "Інакше кажучи, поки Україна не визнає, що РФ захопила її території і забере їх - він навіть не говоритиме", - пояснив Блінкен і підкреслив, що така пропозиція неприйнятна.

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Міжнародна спільнота прагне справедливого і тривалого миру, зазначив Блінкен. А не такого, де Кремль може повторити свої дії через рік, два чи три, коли відпочине і переозброїться для атаки.

Крім цього Блінкен прокоментував і мирний план для України авторства Китаю. "Китай не може мати і те, і інше. Він не може заявляти про себе як про силу за мир і при цьому продовжувати роздмухувати вогонь, якій почав Путін", - сказав Блінкен.

Ймовірні переговори України з РФ

Влада України чітко висловила позицію, яка полягає в тому, що почне переговори з РФ тільки після виводу російських військ. В Офісі президента при цьому натякали, що в Кремлі хочуть перемовин вже зараз.

Західні партнери України зазначили, що не проти українсько-російських переговорів, але проводитися вони повинні виключно на умовах Києва. Союзники не раз підкреслювали, що й зміст цих переговорів теж за Україною.

При цьому 27 лютого видання Bild оприлюднило дані про те, що союзники можуть чинити тиск на Україну з приводу переговорів з РФ. Дана ситуація може мати місце, якщо майбутній наступ ЗСУ зазнає невдачі.

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