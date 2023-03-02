В Офісі президента також нагадали Росії умови для початку мирних переговорів.

Сьогодні, 2 березня, після зустрічі голів МЗС країн G20 міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що, мовляв, Москва не відмовляється від "серйозних переговорів" щодо України. Він також додав, що "Україну налаштовують на продовження війни".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на це нагадав Росії умови для початку переговорів з Україною щодо припинення війни.

"Лаврову потрібно нарешті оцінити "нові реалії на землі, де йдуть бої" і річну тривалість "триденної війни" і не пропагувати переговори на своїх умовах… Адже про умови все сказано: вивели війська з чужої території, відновили кордон-1991 і переходимо до "серйозних переговорів", - зазначив Подоляк.

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Українська формула миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, восени президент Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру. Вона складається з 10 пунктів - від безпеки в різних сферах до відновлення територіальної цілісності нашої держави.

При цьому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль ні з ким не розмовлятиме на основі формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Лавров також назвав "ілюзією" ідею українського лідера вивести окупаційні війська з Криму та Донбасу.

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