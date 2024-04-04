Постачання ЗРК до України стало пріоритетом для Берліна, але проблема в тому, що цих комплексів у світі не так багато.

Німеччина анонсувала пошук шляхів посилення протиповітряної оборони України ЗРК Patriot та іншими комплексами. Як повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, йдеться про пошук не лише серед союзників, а й по всьому світу. При цьому найімовірніше треба буде створювати складні комбінації, аби сформувати повноцінні батареї Patriot. Видання Defense Express звертає увагу на те, які у Німеччини є варіанти у пошуку цих систем.

Зазначається, що у США у строю 60 батарей Patriot. Європейський сегмент НАТО виглядає наступним чином:

Німеччина: близько 10 батарей Patriot PAC-3

Нідерланди: менше 3 батареї Patriot PAC-3

Швеція: у стадії отримання до 4, наразі до 2 батарей Patriot PAC-3

Румунія - у стадії отримання до 7, наразі до 4 батарей Patriot PAC-3

Польща - 2 батареї Patriot, плани до 12 PAC-3

Греція - 6 батарей Patriot PAC-2

Іспанія - 3 батареї Patriot PAC-2.

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При цьому враховуючи, що мова йшла і про пошук ЗРК поза межами Євросоюзу та НАТО, видання пропонує розширити "географію" на азійський континент:

Японія - 24 батарей Patriot PAC-3

Південна Корея - 8 батарей Patriot PAC-3

Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3

"Але навряд чи серед цих країн можливо буде знайти донора цих ЗРК, бо всі три країни зараз не у тому стані, щоб роззброюватись. Більше того, не постачають озброєння до України на пряму, а Японія взагалі лише починає знімати самостійно на себе накладені обмеження щодо експорту озброєння", - йдеться у матеріалі.

Тож автори пропонують звернути увагу на Близький Схід, але попереджають, що у цій категорії країн дані "гуляють" в залежності від джерела:

Кувейт - 7-8 батарей (можливо ще 6 PAC-2)

Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3

Саудівська Аравія - 18-25 батарей (разом PAC-2 та PAC-3)

ОАЕ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, ще 2 батареї PAC-2

Ізраїль - 4 батареї Patriot PAC-2

"Але у цьому випадку Німеччина може виявитись не дуже гарним представником. Бо, наприклад, дуже довго, попри розмови про зняття, блокує продаж Саудівській Аравії винищувачів Eurofighter, які у кількості 48 одиниць ця арабська країна замовила ще у 2018 році. Також з переліку можливо виключити Ізраїль, через його заборону навіть реекспорту свого озброєння для України. Таким чином, задача дістати додаткові Patriot точно не буде легкою, але це не означає, що не може бути вирішена", - резюмує видання.

Передача Patriot Україні - останні новини

Німеччина ініціювала терміновий пошук систем Patriot для України. Про це у відеозверненні повідомили міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Аналена Бербок.

Раніше Кулеба повідомив, що США негайно вживають заходів на заклик України надати додаткові Patriot.

Також УНІАН повідомляв, що військовий експерт Валерій Рябих розповів, де можна взяти додаткові Patriot для Україні. За його словами, в той час, коли потерпають від ракетних ударів РФ українські міста, системи ППО простоюють на території країн НАТО.

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