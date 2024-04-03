На його переконання, питання забезпечення України належною кількість систем ППО залежить від політичної волі партнерів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що міжнародні партнери України не надають достатньої кількості систем протиповітряної оборони для захисту від російських ракетних атак, хоча вони мають в наявності у своїх арсеналах понад 100 систем Patriot. Про це глава МЗС сказав в інтерв'ю для Reuters.

Кулеба сказав, що порушуватиме тему Patriot на кожній зустрічі дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО, яке відбувається 3-4 квітня у Брюсселі.

"Партнери надали нам різні їхні системи (протиповітряної оборони). Ми цінуємо це, але цього просто недостатньо, беручи до уваги масштаб війни", - наголосив Кулеба.

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За його словами, партнери України мають більше ніж 100 систем Patriot, але на даний момент поки що не виявили готовності поділитися навіть п'ятьма або сімома такими системами, а це є мінімальною кількістю, потрібною Україні для забезпечення значного додаткового захисту.

"Це така велика проблема? Невже не можна забезпечити Україну на основі мінімального запиту?", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що Росія у березні випустила 94 балістичні ракети, які є набагато швидшими, аніж більш звичайні крилаті ракети, і їх важче збивати.

На його переконання, це питання забезпечення України належною кількість систем ППО залежить від політичної волі партнерів.

Кулеба сказав, що йому не зрозуміло, чому союзники не надають додаткові Patriot, особливо коли не стикаються з ракетними загрозами, які Україна має щодня.

Глава МЗС вважає, що така підтримка може допомогти перемогти Росію та унеможливити більшу війни в Європі.

"Коли я кажу, що в Європі буде війна і ракети падатимуть на Брюссель та інші європейські міста, я не перебільшую. Усе це відбудеться, якщо Україна не виграє у війні з Росією. Тому, найкращий шлях уберегти ваші Patriot від перехоплення ракет (над вашими країнами) і уберегти ваших солдат від загибелі полягає у тому, аби відправити їх в Україну і дати українським солдатам усе, чого вони потребують ", - наголосив Кулеба.

Patriot для України - деталі

Як повідомляв УНІАН, Кулеба закликає міністрів закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) передати Україні усі наявні в світі системи протиповітряної оборони Patriot.

Раніше він заявив, що, якби наша країна мала достатньо таких систем протиповітряної оборони, "ми б змогли захистити не тільки життя нашого народу, а й нашу економіку від руйнування". "Віддайте нам ці чортові Patriot", - закликав він.

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