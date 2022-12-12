Внаслідок нової атаки українські військові можуть звільнити більшу частину півдня України.

Збройні сили України можуть готуватися до четвертого масштабного контрнаступу. Він може відбутися на Запорізькому напрямку.

У Forbes звернули увагу на повідомлення російських ЗМІ про те, що українська армія накопичує механізовані сили поблизу Гуляйполя.

"Якщо це правда, це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України – неминучий, незважаючи на початок зими. Внаслідок цієї атаки українські війська можуть звільнити більшу частину південної України і підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину з Кримом", – наголошує Forbes.

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Водночас у матеріалі зазначається, що українським військовим буде необхідно зосередити багато сил, щоб удар на Запорізькому напрямку вдався. Існує велика ймовірність того, що російські окупанти побачать підготовку до нового наступу і спробують зірвати його за допомогою артилерії.

Війна в Україні: прогнози експертів

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Україна може звільнити всі свої території та вийти на кордони 1991 року вже взимку чи навесні 2023 року. За його словами, це може статися навіть за умови, якщо президент РФ Володимир Путін продовжить перебувати на своїй посаді. Але для цього потрібно, щоб Україна вступила до НАТО.

Водночас Павло Нарожний наголошує, що росіяни не підуть на повторний удар з боку Білорусі. За його словами, для того, щоб організувати повторне вторгнення в Україну на півночі, російським окупантам необхідно зібрати 120-150 тис. війська із професійними особовим складом та важкою технікою.

Крім цього, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ситуація в Луганській області все більше нагадує те, що відбувалося в Харківській області кілька місяців тому. За його словами, російські окупанти розглядають варіант втечі в районі Кремінної. Не краща ситуація і в районі Білогорівки.

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