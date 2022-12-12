Зараз через погодні умови є зменшення активності.

Збройні сили Україні продовжать контрнаступальні дії, коли ґрунт замерзне й стане більш придатним для проходу військової техніки.

Такий прогноз озвучив Міністр оборони України Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Медіацентрі Одеса - Україна. За його словами, під час переходу від сухої осені до ще не морозної зими спостерігалися дуже важкі умови для атак.

"Тому що вогкий ґрунт, і колісна техніка майже не може проходити. Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - заявив Резніков.

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Міністр додав, що цілі України не змінювалися - необхідно звільнити всі тимчасово окуповані території до стану на 1991 рік.

Ситуація на фронті

За даними Генерального штабу, українські захисники вже ліквідували понад 94 тисячі російських окупантів, які прийшли воювати проти України.

Крім того, загарбники нерідко накривають один одного "дружнім вогнем".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що Збройні сили України потроху просуваються поблизу Кремінної та Сватового.

У Донецькій області загарбники поцілили у рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу мешканцям Бахмута.

А у Мелітополі ЗСУ розгромили базовий табір одного з підрозділів 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії (Владикавказ, Північна Осетія).

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