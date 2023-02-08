Сергій Наєв зазначив, що українські бійці мають високу кваліфікацію, але їх ефективність можна підвищити західними ППО.

Бійці підрозділів Північної операційної зони мають на озброєнні системи протиповітряної оборони українських і західних зразків. Захисники України ефективно відбивають як ракетні атаки, так і БПЛА.

"На озброєнні наших підрозділів протиповітряної оборони стоять зразки як західної техніки, так і української. Всі без винятку військовослужбовці добре мотивовані, мають великий бойовий досвід і вміло його використовують при відбитті як атак безпілотних літальних апаратів, так і крилатих ракет", - розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв у Facebook.

За його словами, ефективність військових, які працюють з ППО, може підвищитися, якщо ЗСУ отримають більше Західної техніки. Водночас він запевнив, що протиповітряні сили забезпечені всім необхідним.

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"Ми працюємо над тим, щоб домогтися такого результату і щодня підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря", - підсумував Наєв.

Система ППО в Україні - що відомо

Повітряних силах ЗСУ говорили, що достатня кількість систем протиракетної оборони PATRIOT і комплекси SAMP-T допоможуть Україні захиститися від балістичних ракет. На даний момент українські захисники розташовують тільки системами протиповітряної оборони.

Так, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ракети для системи ППО IRIS-t, вантажівки та пікапи. При цьому в грудні 2022 року Берлін передав Києву ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

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