В командуванні заявили про наявність певного плану дій щодо знищення ворожої балістики.

Достатня кількість систем протиракетної оборони PATRIOT та комплекси SAMP-T допоможуть Україні захиститися від балістичних ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Захист від балістичних ракет це і PATRIOT, і SAMP-T, які можуть їх збивати. Але ми неодноразово вже говорили, що збивати балістичні ракети навіть цими засобами не так просто. Їх треба мати достатню кількість, щоб убезпечити себе від такого нападу. Тому найкращий спосіб знищувати цю балістику – саме на старті. Про це знає вище військово-політичне керівництво України, знають наші партнери, тому є певний план дій щодо цього", - сказав Ігнат.

За його словами, Україна запропонувала західним партнерам список своїх потреб по озброєнню з переліком першочергової допомоги.

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"Нам потрібно все, навіть стрілецька зброя, патрони. Все, що дає захист – все потрібно. Україна запропонувала партнерам список своїх потреб. В цьому списку є першочергові речі, другочергові, третьочергові, але все це потрібно. Україна воює з величезним монстром, з великою державою "напічканою" зброєю, тому нам потрібно все", - наголосив речник Повітряних сил.

Роль Ірану у війні проти України

У серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе.

Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. таких дронів.

Також ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

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