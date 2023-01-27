Крім того, оновлено позиції щодо запланованого постачання.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для системи ППО IRIS-T, вантажівки та пікапи.

Як свідчать дані на сайті німецького уряду, Україні передали неназвану кількість ракет для системи ППО IRIS-T, 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів та 4 напівпричепи, 12 автомобілів для охорони кордону та 2 пікапи.

У розділі запланованих постачать: 14 основних бойових танків Leopard 2A6 з боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, а також 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

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Танковий прорив: чого Україна чекає від Німеччини

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Німеччина передасть Україні танки Leopard і дозволить їх реекспорт партнерам. Згодом стало відомо, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня.

Також у Варшаві вже заявили, що Польщі потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну. Уряд Канади теж збирається підтримати Україну та передати 4 танки Leopard 2.

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