Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot.

Українські військові опановують сучасні зенітно-ракетні комплекси Patriot за прискореною програмою і завершать тренування у США вже за кілька тижнів.

Про це українській службі Голосу Америки повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький. Він розповів, як проходить навчання українських захисників.

"Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року," - сказав аташе.

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Зокрема, на військову базу Fort Sill у штаті Оклахома українці прибули в середині січня. Тоді в Пентагоні заявляли, що їхнє навчання роботі з сучасною системою протиповітряної оборони триватиме кілька місяців. Утім, за словами Кременецького, терміни вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.

"Програма дійсно скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать, і причина тут одна: ми надсилаємо на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами протиповітряної оборони. Ви знаєте, що у нас протиповітряна оборона зараз досить успішно бореться з засобами повітряного нападу ворога. Фахівці, яких ми надіслали, мають досвід роботи з системами ППО, звісно, не Patriot, з іншими системами, але вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати", - зазначив аташе.

Кременецький розповів, що українців тренують на військовій базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.

Програма навчань в Оклахомі передбачає, що українці не лише самі швидко опанують сучасну систему ППО, а після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових. Аташе не назвав точну кількість українців, які проходять тренування у США. Утім, він зауважив, що фахівців для роботи з Patriot в Україні вистачає, тож головне питання - в наданні більшої кількості цих систем.

"Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання", - зазначив Кременецький.

Комплекси Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, українські військові вже прибули на навчання до Сполучених Штатів Америки, щоб пройти навчання на системах Patriot.

17 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українських офіцерів для роботи з Patriot підготують за 10 тижнів замість стандартного курсу в 10 місяців

Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що уже три системи ЗРК Patriot гарантовано отримає Україна. Робота над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО продовжується.

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