Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії.

Через високі втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, за даними українських військових, міністр оборони РФ Сергій Шойгу своїм наказом переніс початок навчального процесу для офіцерів у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також українська розвідка фіксує зменшення чисельності особового складу в російських підрозділах, які закінчили підготовку на полігонах.

Відео дня

"Що імовірно пов'язано з постійною відправкою в райони ведення бойових дій нечисленних груп для поповнення втрат бойових підрозділів", – зазначають у Генштабі.

Так звана "Група Вагнера", яка зазнала колосальних втрат у битві за Бахмут, теж намагається терміново заповнювати ці втрати. З цією метою пригожинські структури почали відкрито вербувати найманців через публічні заклики.

Російські втрати на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, наразі загальні втрати російської армії за весь час вторгнення склали понад 181 тисячу вбитими. Темпи приросту цих втрат значно збільшилися після проведення в Росії мобілізації.

Водночас проект Oryx, який фіксує втрати воюючих сторін у техніці, нещодавно відзначив своєрідний "ювілей" - втрати Росії перетнули поріг у 10 тисяч одиниць втраченої військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: