Знищено майже 20 одиниць техніки ворога.

За минулу добу ліквідовано 460 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

В повідомленні зазначається, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24.02.22 по 15.04.23, орієнтовно становили близько 181 тис. 550 (+460 за минулу добу).

Також знищено ворожу техніку :

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танків - 3653 (+3 одиниці за минулу добу),

бойових броньованих машин - 7073 (+4),

артилерійських систем - 2785 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6),

спеціальна техніка - 324 (+3).

Також від початку вторгнення знищено 535 РСЗВ, 283 засоби ППО, 307 літаків, 293 гелікоптера, 2339 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів.

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Українські військові протягом доби успішно відпрацювали по російських позиціях на фронті. Зокрема, авіація Сил оборони за минулу добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Напередодні спецпризначенці ССО показали рідкісні кадри знищення ракетами HIMARS позиції автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

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