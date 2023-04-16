Ігноруючи втрати, агресор прагне захопити побільше землі.

За минулу добу українські захисники відбили понад 60 ворожих атак. Попри втрати, росіяни продовжували атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Лиманському напрямку бої як і раніше зосереджені поблизу населених пунктів Діброва і Білогорівка. На Мар'їнському напрямку ворог намагається наступати на саму Мар'їнку.

На Бахмутському напрямку тривають особливо запеклі бої за саме місто. Крім того, вчора противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте цей наступ провалився.

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На Авдіївському напрямку окупанти намагалися атакувати саму Авдіївку та населений пункт Сєверне. В обох випадках ворог не досяг успіху.

Разом з тим агресор обстріляв десятки населених пунктів уздовж всієї лінії фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними проекту Oryx, Росія втратила з початку вторгнення понад 10 тисяч одиниць військової техніки, включаючи майже 2 тисячі танків. Експерти відзначають, що це не вичерпна цифра, а лише мінімальна порогова кількість, яка доведена фото та відеоматеріалами.

Тим часом для ЗСУ війна теж не прогулянка. За словами військового експерта Олександра Коваленка, зараз у наших військових виникла нова проблема - російські керовані авіабомби. Їх багато, і вони дешеві. Щоб вирішити цю проблему, потрібні далекобійні ППО або літаки.

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