За минулу добу українські захисники відбили понад 60 ворожих атак. Попри втрати, росіяни продовжували атакувати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, на Лиманському напрямку бої як і раніше зосереджені поблизу населених пунктів Діброва і Білогорівка. На Мар'їнському напрямку ворог намагається наступати на саму Мар'їнку.
На Бахмутському напрямку тривають особливо запеклі бої за саме місто. Крім того, вчора противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте цей наступ провалився.
На Авдіївському напрямку окупанти намагалися атакувати саму Авдіївку та населений пункт Сєверне. В обох випадках ворог не досяг успіху.
Разом з тим агресор обстріляв десятки населених пунктів уздовж всієї лінії фронту.
Ситуація на фронті - останні новини
За даними проекту Oryx, Росія втратила з початку вторгнення понад 10 тисяч одиниць військової техніки, включаючи майже 2 тисячі танків. Експерти відзначають, що це не вичерпна цифра, а лише мінімальна порогова кількість, яка доведена фото та відеоматеріалами.
Тим часом для ЗСУ війна теж не прогулянка. За словами військового експерта Олександра Коваленка, зараз у наших військових виникла нова проблема - російські керовані авіабомби. Їх багато, і вони дешеві. Щоб вирішити цю проблему, потрібні далекобійні ППО або літаки.