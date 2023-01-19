Українські військові відпрацьовують навички ведення бою в населених пунктах.

Українські військові проходять навчання у Великобританії. Бійці ЗСУ розвивають навички для ведення боїв в умовах населеного пункту.

"В ході навчань світового рівня під пильним наглядом інструкторів британської армії застосовуються комбіновані маневри озброєння з бронетехнікою, піхотою, експертами з вибухотехніки і навіть робочими собаками", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, Генштаб показав яскраві кадри, зняті на навчаннях українських бійців у Британії.

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Навчання бійців ЗСУ - що відомо

Українські військові постійно проходять навчання в західних країнах для підвищення своїх навичок. Так, наприкінці 2022 року Велика Британія заявила, що розширить програму підготовки бійців ЗСУ, щоб навчання могли пройти десятки тисяч солдатів.

16 січня поточного року США і Великобританія оголосили про початок нових навчальних програм для українських військовослужбовців у зв'язку з різноманітністю видів наданої зброї.

Крім того, 18 січня стало відомо, що бійці ЗСУ перебувають у своїх казармах на базі Сухопутних військ США в Оклахомі у Форт-Сіллі, куди вони прибули для навчання на зенітних ракетних комплексах Patriot.

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