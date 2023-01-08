Розгортання програми підготовки українських військових до використання нової техніки займе кілька місяців.

Навчання українських військових з використання нової американської техніки, в тому числі й броньованих машин піхоти Bradley почнеться на прикінці січня.

Як повідомили представники Пентагону, навчання для півтисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця, передає Голос Америки.

Зокрема, заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що США планують "запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця". За її словами, розгортання програми підготовки українських військових до використання нової техніки займе кілька місяців.

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"Нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley", – зазначила Купер.

Також представниця Пентагону, коментуючи можливу поставку Україні танків Abrams, сказала, що США "абсолютно згодні, що Україні потрібні танки". Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10.

Пр цьому видання нагадало, що в Пентагоні вважають, що танки Abrams є "досить складні в обслуговуванні", і що наразі потребам України більше відповідає інша техніка.

Допомога США Україні

6 січня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад $3 млрд, до якого увійшли і 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.

21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1,85 млрд.

Крім того, днями президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу танків AMX-10RC Україні.

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