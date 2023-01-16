Загальновійськові навчання відновлено після перерви, що тривала майже рік.

У неділю, 15 січня, в Німеччині розпочалася бойова підготовка українських сил за участі американських військових.

Протягом наступних п’яти-восьми тижнів тут пройде тренування батальйон із близько 500 військовослужбовців, пише AP з посиланням на голову Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі.

Загальновійськові навчання мають на меті поліпшити підготовку українських сил до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак Росії. Зокрема, буде відточено навички пересування та координування дій підрозділів розміром до роти та батальйону в бою із використанням комбінованої артилерії, бронетехніки та наземних сил.

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Міллі переконаний, що комплексна підготовка у поєднанні з набором нової зброї, артилерії, танків та інших транспортних засобів, що прямують до України, буде ключем до того, аби українські захисники могли повернути територію, захоплену Росією.

"Ця підтримка дійсно важлива для того, щоб Україна могла захистити себе. І ми сподіваємося, що зможемо зробити все тут у короткий термін", – сказав Міллі.

В понеділок, 16 січня, Міллі планує відвідати навчальний полігон Графенвер (Баварія, Німеччина), де відбуваються тренування. За його словами, він хоче переконатися, що навчання йде за планом і перевірити, чи потрібно ще щось. Також має намір переконатися, що тренування добре узгоджується з поставками обладнання. За словами Міллі, обіцяне озброєння та техніка мають бути доставлені до України у такі строки, щоб нещодавно підготовлені сили змогли їх використати "десь до весняних дощів".

Навчання українських військових за участі армії США - що варто знати

З 2014 року США активно залучаються до тренування українських військових. Зокрема, загальновійськові навчання відбувалися у лютому, напередодні повномасштабного російського вторгнення до України. Із початком великої війни національна гвардія США та сили спеціальних операцій, залучені до тренувань в Україні, залишили країну.

Впродовж останніх місяців зусилля США було зосереджено на проведенні тренувань із тією зброєю та обладнанням, що було передані Києву. США вже навчили понад 3100 українських військовослужбовців за час повномасштабної війни.

В січні було вирішено відновити загальновійськову підготовку. Вона відбуватиметься на американських полігонах у Німеччині, тренуватимуть українських воїнів солдати 7-го навчального командування сухопутних військ США в Європі та Африці. За цією програмою США планують щомісяця навчати близько 500 українських військовослужбовців.

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