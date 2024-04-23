Протягом наступних тижнів війська РФ продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі - Новокалинове.

Російські окупанти планують широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки у Донецькій області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, загарбники зосередили угруповання розміром з дивізію на лінії Бердичі - Новокалинове на північний захід від Авдіївки у складі переважно чотирьох бригад Центрального військового округу Збройних сил РФ.

На думку експертів, росіяни переслідують три взаємодоповнюючі завдання:

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просування на захід від н.п. Бердичі;

просування вбік селища Очеретине;

просування від Очеретиного далі на захід уздовж дороги О0544 (Керамік-Мирноград);

просування на північ у напрямку селища Новокалинове.

За словами аналітиків, всі ці плани спрямовані на досягнення адміністративного кордону Донецької області через вихід на місто Покровськ.

"Російські наступальні операції в цих трьох районах на північ і північний захід від Авдіївки досягли успіху у створенні трьох невеликих виступів уздовж лінії фронту довжиною близько семи кілометрів, але кожен із цих трьох виступів наразі є занадто вузьким ізольовано, щоб служити значущими стартовими точками для подальших дій. Склад сил, щільність і загальна геометрія поля бою в цьому районі свідчать про те, що російські війська наразі сподіваються об’єднати натиски з усіх трьох виступів для створення ширшого прориву вздовж лінії Бердичі-Новокалинове, використовуючи переважно сили ЦМД", - додали в ISW.

Однак при цьому РФ не має достатнього часу на підготовку, оскільки арсенал ЗСУ найближчим часом поповнить військова допомога країн Європи та США. Зокрема, перші поставки артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії, прибудуть в Україну до кінця травня - початку червня.

"Здатність вирівняти співвідношення артилерійських обстрілів з силами агресора на полі бою, матиме вирішальне значення для здатності Сил оборони позбавити російські війська ініціативи та сповільнити темпи їхнього просування на Авдіївському напрямку", - йдеться у звіті.

Водночас російські війська також інтенсифікують темпи просування на тактичному рівні в інших районах театру бойових дій, - а саме на Лиманському напрямку та на захід і південний захід від Донецька, з метою якнайшвидшого закріплення окупованих територій. Це свідчить про те, що російське військове командування усвідомлює, що після прибуття західної допомоги, "вікно" наступальних можливостей закриється і намагається закріпити наступальні успіхи до отримання ЗСУ військової допомоги від партнерів.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом наступних тижнів війська РФ продовжать здобувати тактичні перемоги вздовж лінії Бердичі - Новокалинове та інших районах театру бойових дій в очікуванні прибуття західної допомоги.

"Вікно обмежених українських ресурсів, що зараз закривається, скоріш за все, не дозволить російським військам перетворити тактичні успіхи на оперативно значущі перемоги, хоча деякі з них і можливі. Отримання Україною західної допомоги дозволить ЗСУ витримати майбутні наступальні операції, до яких готуються війська РФ", - підсумували у звіті Інституту вивчення війни.

Війна в Україні - останні новини

Аналітики DeepState повідомили, що російські війська зайняли центр і більшу частину Очеретиного, на околицях з ними ведуть бої українські захисники.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке також прогнозував, що російські окупаційні війська хочуть посилити прорив на північний захід від Авдіївки і розширити плацдарм навколо населеного пункту Очеретине Донецької області.

Російські окупаційні війська застосовують в Україні 1,5-тонні керовані авіабомби, щоб просуватися навіть крізь руїни українських міст. Про це заявив глава Міноборони України Рустем Умєров.

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