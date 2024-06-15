На початку року артилерійська перевага Росії становила 7 до 1, а зараз вона знизилася до 5 до 1.

Вогнева міць ЗСУ покращується відтоді, як навесні цього року США відновили військову допомогу Україні. Однак цього все ще недостатньо, щоб швидко зупинити наступ загарбників на сході України.

Як пише видання Washington Post, окупанти все ще просуваються вздовж лінії фронту і, ймовірно, продовжуватимуть робити це протягом усього літа. ЗСУ перебувають в обороні в Донецькій області, що дозволяє силам Кремля завдавати важких втрат під час ротації українських військ і наближає їх до найважливіших маршрутів постачання ЗСУ.

Зазначається, що українська армія вдалась до стратегії "згинайся, але не ламайся", щоб виграти час, поки Сили оборони не зможуть доставити на фронт більше західної зброї та боєприпасів. Відступивши на певних ділянках, ЗСУ отримали можливість битися з більш захищених позицій.

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"Ми вже бачимо результати. На початку року артилерійська перевага Росії становила 7 до 1, а зараз вона знизилася до 5 до 1", — сказав Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони України.

За його словами, для нейтралізації російської авіації Україні потрібно мати щонайменше 130 винищувачів F-16, які, як він очікує, прибудуть наприкінці цього року і на початку наступного. Це дозволить отримати переваги в повітряному просторі.

Війна в Україні - боєприпаси для ЗСУ

Як писав Інститут вивчення війни, західні артилерійські боєприпаси почали надходити до українських військ на фронті. Обсяги ще недостатні, тому помітний результат можна буде побачити згодом.

Найближчими днями в Україну прибудуть перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи, постачання відбуватиметься безперервно.

Деякі союзники України постачають їй боєприпаси з тих самих запасів, з яких купують росіяни. Як пише Financial Times, Росія випереджає західні столиці в закупівлі боєприпасів на міжнародних ринках, і затримка платежів збройовим компаніям може призвести до того, що мільйони боєприпасів буде відправлено до Москви, а не до Києва.

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