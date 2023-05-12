Зокрема, формується нова окрема мотострілецька бригада у Ставропольському краї.

Російські загарбники формують нові частини для посилення окупаційних військ, що воюють проти України.

"Окрім доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат у живій силі, противник також формує нові частини", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у Ставропольському краї, на фондах Південного військового округу, розпочато формування окремої мотострілецької бригади, яка має посилити окупаційні війська, що діють на території України.

Відео дня

"Переважна більшість осіб, що підписали контракт, не мають мотивації до участі у бойових діях, водночас загарбники прагнуть заробити грошей", - сказано у зведенні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під натиском українських захисників на окремих ділянках фронту біля Бахмута ворог змушений був відступити на кілька кілометрів. Справжнім "ударом" для Пригожина стала втеча 72-ї бригади РФ і в зв'язку з цим розгром позицій самих "вагнерівців".

Після недавніх контратак ЗСУ в околицях Бахмута загроза оточення українського угруповання в місті практично знята. На даному етапі, зазначає Інститут вивчення війни, росіяни не здатні сформувати котел.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують активно атакувати як у самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки - з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

Сьогодні в битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. За словами спікера східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, операція Збройних сил у Бахмуті успішна і досягає однієї з головних цілей.

На тлі повідомлення Міноборони РФ від 12 травня 2023 року, в якому російська влада відкрито визнала "тактичний" відступ на Бахмутському напрямку, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що вважає неминучою "глобальну трагедію для Росії".

Вас також можуть зацікавити новини: