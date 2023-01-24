Російський генерал зізнався, що система РФ не була готова до реалій мобілізації.

Валерій Герасимов, якого два тижні тому призначили командувати окупаційними військами, поскаржився на інтенсивність бойових дій в Україні. Він заявив, що Росія не була готова до відправки "мобиків" на фронт.

"Нині під керівництвом генерального штабу проводиться "спеціальна військова операція" в Україні. Такого рівня та інтенсивності військових дій сучасна Росія ще не знала", - заявив російський генерал в інтерв'ю aif.ru.

При цьому він повторив кремлівський наратив про те, що Росії протистоїть "весь колективний Захід". За його словами, для "стабілізації" ситуації, "захисту нових територій" та наступу росіян довелося застосувати "часткову" мобілізацію, чого не було з часів Другої світової війни.

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"Необхідно відзначити, що система мобілізаційної підготовки в нашій країні виявилася не повністю адаптована під нові сучасні економічні відносини. Тому довелося все виправляти на ходу. Але в результаті злагоджених і професійних дій офіцерів генерального штабу у взаємодії з органами влади суб'єктів РФ на військову службу були призвані 300 тисяч громадян, які перебували в запасі", – розповів Герасимов.

Також він запевнив, що "гарматне м'ясо" Кремля "вживає всіх заходів щодо досягнення цілей СВО" та робить все для забезпечення військової безпеки РФ, "виходячи з існуючих військових загроз".

Війна в Україні та зміна керівництва військ РФ - що відомо

Після низки невдач на українському фронті в Росії Сергія Суровікіна зняли з посади командувача, а замість нього призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов вважає, що подібні кадрові зміни у росіян говорять про необхідність поєднання системи управління і системи керівництва військами РФ.

Станом на 24 січня бійці ЗСУ ліквідували 122 170 російських військових.

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