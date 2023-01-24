Начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов намагається встановити одноосібне командування окупаційною кампанією проти України.

Російська Федерація усуває з посади здібного генерала через тривалі розбіжності у командуванні армією під час війни проти України.

"Генерал-полковника Михайла Теплинського, імовірно, звільнили як одного з ключових оперативних командувачів Росії в Україні. Теплинський був головним офіцером на суходолі, відповідальним за відносно успішне виведення сил із західного берега річки Дніпро у листопаді 2022 року (у Херсонській області - УНІАН), і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Водночас, як зазначає розвідка, досі залишається неясним, чи Теплинський зберігає додаткові повноваження командувача повітряно-десантних військ РФ.

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"Існує реальна можливість, що обговорення завдань, доручених повітряно-десантним військам, сприяли його звільненню: повітряно-десантні війська часто використовувалися на суходолі для виконання задач, які традиційно відводяться механізованій піхоті", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сказано, що "звільнення Теплинського, імовірно, є ще одним симптомом тривалих розбіжностей у вищій ієрархії російської операції, оскільки генерал Валерії Герасимов намагається запровадити одноосібне керівництво воєнною кампанією".

Зміна керівництва військ РФ - що відомо

11 січня стало відомо, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні. Замість нього призначили начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Аналітики американського Інститута вивчення війни вважають, що президент Росії Володимир Путін може намагатися послабити вплив силовиків.

У свою чергу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що кадрові зміни в окупантів свідчать про необхідність поєднання системи управління та системи керівництва військами.

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