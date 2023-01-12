11 січня стало відомо, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні.

У Генштабі Збройних сил України прокоментували кадрові зміни у вищому військовому керівництві РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"З перших днів війни ми відстежуємо, що періодично в керівництві збройних сил країни-окупанта проводяться кадрові зміни. Якщо б у них було все гаразд, то кадрові зміни з такою частотою б не відбувалися", - зазначив він.

Відео дня

За словами Громова, останні кадрові зміни свідчать про те, що у лавах окупантів існує необхідність поєднання системи управління та системи керівництва військами.

"Не все виходить у них так, як вони бажають. Як воно буде далі – подивимося", - сказав бригадний генерал.

Зміна керівництва військ РФ

Як відомо, 11 січня з’явилася інформація про те, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначено начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Суровікін тепер його заступник. Також заступниками Герасимова призначено головкома Сухопутних військ генерала Олега Салюкова і заступника начальника Генштабу генерал-полковника Олексія Кіма.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що таким чином російський президент Путін може намагатися послабити вплив силовиків.

Вас також можуть зацікавити новини: