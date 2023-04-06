Керівник Об'єднаного координаційного штабу Сил оборони "Півдня" зазначила, що окупанти мають на меті вбити більше людей.

Російські окупанти змінили тактику у війні проти України. Загарбники прив'язують до дронів розривні гранати та скидають в місця скупчення людей.

За словами керівника Об'єднаного координаційного штабу Сил оборони "Півдня" Наталії Гуменюк, на "кроком відчаю" окупантів штовхнули невдачі на фронті. При цьому вона запевнила, що на кожну нову тактику загарбників захисники України знайдуть протидію

"Йдеться про скупчення людей, де лунає гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, тому що інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях. Але зауважу – коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію", - розповіла Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Ситуація на фронті станом на 6 квітня - що відомо

За добу 5 квітня ЗСУ відбили понад 60 атак росіян. При цьому епіцентром боїв залишаються Бахмут, Авдіївка і Мар'їнка. Окупанти завдали три ракетних і 29 авіаційних ударів, а таке 51 раз застосували РСЗВ.

У той же час українська авіація 17 разів вдарила по районах зосередження особового складу і військової техніки росіян. Крім того, бійці ВСУ ліквідували російський вертоліт Ка-52 і два БПЛА типу "Орлан" та "Supercam".

У свою чергу ракетні війська і артилеристи "відмінусували" два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції ППО і чотири станції РЕБ російської армії.

Також українські захисники ліквідували з 24 лютого 2022 року приблизно 176630 російських солдатів.

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