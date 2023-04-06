Захисники України продовжують "мінусувати" російських солдатів. За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 390 окупантів.
За інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, втрати армії Російської Федерації за добу, 5 квітня, склали:
- особового складу - близько 176630 (+390) чоловік;
- танків - 3631 (+2) одиниця;
- бойових броньованих машин - 7013 (+8);
- артилерійських систем - 2714 (+7);
- РСЗВ - 532 (+0);
- засоби ППО - 281 (+1);
- літаків - 306 (+0);
- вертольотів - 292 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- Кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1);
- спеціальна техніка - 302 (+3).
Ситуація на фронті станом на 6 квітня - що відомо
За минулу добу ЗСУ стримали понад 60 атак армії РФ. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Противник завдав три ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.
При цьому авіація Сил оборони ЗСУ реалізувала 17 "нальотів" по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожого вертольота Ка-52 і знищення двох російських БПЛА типу "Орлан"і " Supercam".
У свою чергу ракетні війська і артилеристи "відмінусували" два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів ППО і чотири станції радіоелектронної боротьби армії РФ.