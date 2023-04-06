За добу знищено десяток танків і бронемашин, вертоліт, 7 артсистем, 4 БПЛА та іншу ворожу техніку.

Захисники України продовжують "мінусувати" російських солдатів. За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 390 окупантів.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, втрати армії Російської Федерації за добу, 5 квітня, склали:

особового складу - близько 176630 (+390) чоловік;

танків - 3631 (+2) одиниця;

бойових броньованих машин - 7013 (+8);

артилерійських систем - 2714 (+7);

РСЗВ - 532 (+0);

засоби ППО - 281 (+1);

літаків - 306 (+0);

вертольотів - 292 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2287 (+4);

крилаті ракети - 911 (+0);

Кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5574 (+1);

спеціальна техніка - 302 (+3).

Ситуація на фронті станом на 6 квітня - що відомо

За минулу добу ЗСУ стримали понад 60 атак армії РФ. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. Противник завдав три ракетних і 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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При цьому авіація Сил оборони ЗСУ реалізувала 17 "нальотів" по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У Генштабі підтвердили ліквідацію ворожого вертольота Ка-52 і знищення двох російських БПЛА типу "Орлан"і " Supercam".

У свою чергу ракетні війська і артилеристи "відмінусували" два пункти управління, три склади боєприпасів, три позиції засобів ППО і чотири станції радіоелектронної боротьби армії РФ.

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