Супротивники виділили на реалізацію нової масштабної кампанії проти нашої країни 15 мільйонів доларів.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України попереджають, що спецслужби Росії готують нову кампанію проти нашої країни - це чергова інформаційно-психологічна операція за понад 10 мільйонів доларів.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР МОУ, вони інформують про підготовку спецслужбами держави-агресора Росії чергової ІПСО, спрямованої на дискредитацію військового керівництва нашої держави, зокрема, проти української військової розвідки.

"На реалізацію нової масштабної кампанії проти України росіяни виділили 15 мільйонів доларів. Агентура російських чекістів уже отримала вказівки організувати оплачуване виготовлення та поширення у медіапросторі України і західних держав відповідних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Йдеться про низку статей та "фільмів", у яких, зокрема, планують розкрити дані співробітників ГУР МО України, задіяних у координації бойової роботи спеціальних підрозділів Сил безпеки і оборони України.

Наголошується, що метою чергової інформаційної атаки Росії є дискредитація українських бойових спецпідрозділів, їх офіцерів та співробітників; блокування роботи відомств, які розробляють і виконують бойові та спеціальні завдання проти Москви; створення в Україні ще одного фактору суспільної напруги.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві енергетики України заявили, що стаття британського видання Financial Times щодо знищення Росією української енергетики "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах країни-агресора.

Журналісти FT написали, що від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії в Україні, тому генерація впала з 55 до 20 ГВт.

Крім того, з посиланням на слова анонімних українських чиновників, у статті йшлося про те, що взимку українці, можливо, будуть проводити більшу частину дня без електроенергії.

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