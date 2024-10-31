Марта Нетюхайло
Андрій Нестерович був у в'язниці, а став штурмовиком / колаж УНІАН

"Спочатку була думка - краще б сидів, але загалом не жалкую", - колишній в’язень Андрій Нестерович

09:17, 31.10.2024
7 хв. Інтерв'ю

Колишній засуджений, а нині штурмовик Андрій Нестерович в інтерв’ю УНІАН розповів про свій шлях із в’язниці до армії, чому ухвалив таке рішення та чи не пошкодував про це.

У травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість деяким категоріям ув’язнених звільнитися від відбування покарання умовно-достроково для проходження військової служби. Цим скористався колишній засуджений, уродженець наразі окупованого Росією міста Енергодар Запорізької області Андрій Нестерович. Нині він - військовослужбовець окремого штурмового батальйону "Арей" УДА. Боєць поділився з УНІАН своєю життєвою історією та подробицями служби у лавах Сил оборони України.

Пане Андрію, скільки часу вже служите?

Служу вже десь три-чотири місяці.

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Чи одразу виявили бажання долучитися до лав ЗСУ після ухвалення закону, який дозволяв це зробити?

Ще у 2015 році я брав участь в антитерористичній операції, вже воював. Цього разу я довго вирішував – йти мені до лав ЗСУ чи ні. Мати, коли помирала, просила мене, щоб я більше не йшов воювати. Її не стало, а я все-таки після ухвалення закону вирішив, що піду служити.

Що саме стало мотивацією для вас?

Я родом з Енергодара, моє рідне місто захопили, ось і вирішив йти боронити країну.

Чи мали ви якісь побоювання щодо служби?

Це дуже серйозне рішення. Це життя.

Андрій Нестерович розповів про службу в ЗСУ / фото надане Андрієм Нестеровичем

Як сприйняли звістку про ваше рішення служити рідні?

З рідних у мене залишилася тільки сестра. Вона була трохи шокована моїм рішенням і бажанням. Просила, щоб був обережним, беріг себе…

За що ви відбували покарання?

Викрадення авто… Відсидів чотири роки. Залишалося ще п’ять.

Чи багато людей, які сиділи разом з вами, скористалися такою можливістю – стати захисником держави?

Не дуже багато, але є хлопці, які ухвалили для себе таке рішення. Жінки, діти, літні люди страждають від російських військових. Треба ж щось робити, боронити їх. Тому що, якщо бездіяти, то ні до чого доброго це не приведе.

А що взагалі говорять про мобілізацію в місцях несвободи?

Є люди, які просто не хочуть йти до Збройних сил України, тому що страшно – зробив помилку і все… вона може вийти боком.

Можливо, це не дуже коректне питання, але, за вашими відчуттями, де краще (якщо це слово взагалі можна вживати в цьому сенсі)  в армії чи тюрмі?

Коли сидиш, війна тебе не стосується. Хоч і за ґратами, але там безпечно. А тут ти наче на свободі, але на війні. Десь зробив щось не так, оступився, і все…

У в'язниці війна тебе не стосується, поділився штурмовик / фото ua.depositphotos.com

Чи не жалкуєте про своє рішення піти служити?

Спочатку, коли тільки пішов і побачив, як все відбувається, у мене була думка, що краще б я сидів. Як я сказав, у тюрмі ти живий, здоровий, там тебе війна ніяк не стосується… Але загалом не жалкую, що пішов боронити нашу землю.

Які б рекомендації, зважаючи на власний досвід на війні, дали б іншим увʼязненим? Чи порадили б йти до війська?

Тут сильно не порадиш. Ув’язнені самі вирішують – треба їм йти чи ні. Я пішов і не жалкую, але люди різні, у кожного своє рішення. Це шальки терезів: сидіти чи ні. Є здорові чоловіки, але не хочуть йти… Думаю, що людина, яка сильна духом, піде.

Як довго тривав процес мобілізації від дня ухвалення вами такого рішення?

Десь два-три тижні. Проходив комісію щодо стану здоров’я на місці, потім до нас приїжджала військово-лікарська комісія з волі, і тоді написав рапорт про згоду приєднатись до лав ЗСУ. Також до нас приїжджав психолог, спілкувався з нами. Після проходження комісії чекали на ухвалення судом рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

На суді ув’язнений ще може змінити своє рішення, відмовитися, і йому за це нічого не буде… А вже після нього, якщо людина, наприклад, має відсидіти сім років і самовільно залишить військову частину, то її повернуть до в’язниці і додадуть до тих термінів, що були, ще кілька років.

Скільки часу ви проходили базову загальновійськову підготовку?

Три тижні.

Андрій Нестерович назвав тривалість базової загальновійськової підготовки / фото 93 ОМБр Холодний Яр

Чи важко вам це давалося?

Після тюрми м’язи трошки розслабилися, атрофувалися, там фізичних навантажень не було. А коли приїхав на навчання – одразу навантаження. Десь було важко, поки звик і м’язи прийшли у нормальний стан. Потім стало трохи легше. Але загалом нормально.

Ви днями повернулися зі штурмів. Розкажіть, які функції виконуєте на передовій?

Ми виконуємо різні функції, все залежить від наказу: штурмуємо, відбиваємо атаки росіян. Коли куля свистить над головою – це сильно, а коли працює стволка (ствольна артилерія, - УНІАН), снаряд якої важить до 40 кілограмів, тоді взагалі голову не піднімеш. Дуже ризиковано.

Був такий випадок, що, якби не бронежилет, ми б з вами зараз не балакали. На наших хлопців напали росіяни, почали їх оточувати, вони самі не могли впоратися і нам передали, щоб ми йшли їм на допомогу. Тож ми взяли автомати, додаткові магазини, гранати, "Муху" (ручний протитанковий гранатомет, – УНІАН) і пішли на штурм… Страшно, але йдеш і виконуєш, тому що це твої побратими, як їм можна не допомогти? Ми працювали, я був в окопі, як шарахнуло – мене вдарило уламком, розірвало бронежилет, але живий, слава Богу. Іншого хлопця поранило… Буває по-різному, але взагалі страшно, звісно.

Наскільки близько ви перебуваєте до ворога?

Коли ми їдемо на бойові, то ворог одразу біля нас, прямий контакт може бути у будь-який час. Треба постійно дивитися та не розслаблятися, інакше ситуація буде дуже важка. Там можна загинути, дуже страшно… Постійні прильоти, постійно ховаєшся, постійно в напрузі.

Як довго доводиться перебувати безпосередньо на бойових позиціях?

По-різному. Ротація може бути через десять днів, а може через два тижні…

Скільки максимально днів поспіль ви були там?

До цього був 22 дні, цього разу - трошки менше.

Розкажіть про обстановку у вашому колективі? Чи вдається знаходити спільну мову з побратимами?

У нас все нормально. Ми всі побратими, ми їдемо на нуль і прикриваємо один одному спини.

Який переважно вік мобілізованих ув’язнених, з якими ви служите?

Вік різний. Є і 25, і 30, і 40…

Андрій Нестерович розповів про службу у війську / фото надане Андрієм Нестеровичем

Як ставляться інші військові до колишніх засуджених і загалом до вашої роти? Не спостерігається якогось упередженого або зверхнього ставлення?

Ні, все добре, всі ми люди. Так, сидів, було, але я ж також людина. Я так само виконую усі накази, й, звісно, до мене і ставлення людське. Але, якщо, припустимо, щось робиш погане, то, зрозуміло, сварять, вичитують. А так взагалі - все добре.

Чи є у вашій роті хлопці, які визнають, що погарячкували, ухваливши рішення піти служити?

Я не зустрічав таких. Якщо ти ідеш в армію, то тобі треба виконувати те, що тобі кажуть. Ти ж прийшов воювати. Всі займаються якоюсь працею, всі щось роблять. У нас не було таких випадків, що людина прийшла в армію, потім не хоче і їде назад в тюрму.

А втеч не було?

Ні, я про таке не чув і не спостерігав.

Андрій Нестерович сказав, що не бачив, щоб хтось тікав із лав захисників / фото УНІАН

Чула, що колишні засуджені, які мобілізувались, не мають права на щорічні відпустки. Що кажуть стосовно цього у вашій спецроті?

Я знаю, що відпустку можна отримати на розсуд командира, за героїчні вчинки. Тому будемо прагнути виконувати усі бойові завдання.  

Ким бачите себе по закінченню війни?

Коли війна закінчиться і, дасть Бог, я буду живий, то, звісно, щось плануватиму. Зараз про це не думаю.

Марта Нетюхайло

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