Як стверджують у СтратКомі ЗСУ, якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту він має заплатити та його відвезуть у тил.

Командири російських окупаційних військ організували бізнес на війні в Україні та пропонують своїм бійцям на передовій перепочити в тилу за декілька тисяч рублів на добу.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Якщо військовослужбовець не хоче перебувати на першій лінії фронту, він має заплатити та його відвезуть у тил. Найбільш поширений такий військовий бізнес на гарячих ділянках фронту, де підрозділи російської армії зазнають втрат і щогодини перебування в окопі може стати останнім", – йдеться в повідомленні.

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За даними СтратКому ЗСУ, у районі Бахмута за таку послугу російські офіцери просять 5 тисяч рублів на добу. Сума досить не маленька, але вона розрахована на те, щоб усі одразу не втекли з передової до тилу.

У такий спосіб російські командири хочуть отримати велику суму грошей, яку їм обіцяли Шойгу та Путін перед відправкою до України. Інтереси пересічних військовослужбовців у цій ситуації не враховуються.

Війна в Україні: що відбувається в армії РФ

Станом на ранок 19 жовтня в Україні ліквідовано 66280 російських окупантів. У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Військовослужбовець батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко заявив, бойова здатність окупантів погіршується. У травні вони ще мали перевагу наступу у Сєведоронецьку та Рубіжному, вправно маневрували танками з ротами снайперів, мінометників та працювали злагоджено. Проте зараз якість їхньої співпраці погіршилася, хоча кількість обстрілів не зменшилася.

Аби змінити картину на фронті, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення в країні часткової мобілізації. В американському Інституті вивчення війни вважають, що нерівномірне проведення часткової мобілізації у РФ спричиняє соціальні розломи, які підштовхують російський інформаційний простір до подальшої маргіналізації громад етнічних меншин.

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