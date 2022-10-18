За його словами, якісь їхньої співпраці погіршилася, проте кількість обстрілів не зменшилася.

На сьогодні найважчі бої тривають на Донецькому і Бахмутському напрямку. За вісім років російським окупантам не вдалося просунутися на сході України, а на Харківщині та Луганщині "мобіки" почали масово здаватися у полон.

Про це в ефірі "Апостроф ТВ" розповів військовослужбовець батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко.

За його словами, для росіян важливо мати хоч якусь перевагу після проголошення "ЛДНР" і "анексію" українських областей.

"В районі Лиману вони зазнають поразки, ми вже заходимо на територію Луганської області", - розповів боєць.

За його словами, бойова здатність окупантів погіршується. У травні вони ще мали перевагу наступу у Сєведоронецьку та Рубіжному, вправно маневрували танками з ротами снайперів, мінометників та працювали злагоджено. А зараз якісь їхньої співпраці погіршилася, проте кількість обстрілів не зменшилася.

"Гатять зі всього, просто в нашу сторону, а куди воно летить - немає часу розбиратись", - наголосив військовий.

Водночас військовослужбовці з Харківщини та Луганщини розповідають, що "мобіки" масово здаються у полон.

"Неприємна ситуація, бо ми налаштовані на бій, вбивство ворога, а нам треба бути якоюсь мірою гуманістами для цих так званих бійців із жовтими плямами спереду", - розповів Лисенко.

Він зазначив, що цей факт викликає проблеми, адже часу та засобів для збереження життів окупантів немає.

"Ми не розраховували, що вони будуть здаватись. Ми думали, будемо їх просто вбивати. Ну що з ними робити? Нам тепер треба виділяти охорону, шукати місцину, зв’язуватись із СБУ, передавати їх. Але це вже стає їх традицією, вони по сарафанному радіо передають один одному, як здаватись, що підіймати. Були випадки, з трусами білими виходять до нас, один вийшов із пінопластом, другий із ганчіркою", - розказує військовий.

Проте, за словами Лисенка, що краще вже так, аніж обстріли з боку рашистів.

"Зараз буде тенденція – будуть здаватись ротами, взводами, дай Боже, цілими полками та дивізіями. Це буде масово, бо ці люди немотивовані, їх ловили на вулиці. Такі люди не перемагають", - резюмував Лисенко.

Ситуація на Донбасі

ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ. Вже звільнена майже вся Харківська область та низка населених пунктів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

15 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що дуже тяжка ситуація зберігається на Донбасі. Найважче українським воїнам на Бахмутському напрямку. Очільник держави підкреслив, що захисники України тримають позиції.

Захисники України дають супротивнику гідну відсіч. Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські окупанти планують до кінця жовтня повністю захопити місто Бахмут Донецької області.

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