За даними Генштабу ЗСУ, протягом 18 жовтня на українській землі було знищено понад пів сотні одиниць різної ворожої техніки.

Протягом минулої доби, 18 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 430 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 66 тисяч осіб.

Росіяни вчора також втратили понад пів сотні одиниць різноманітної військової техніки.

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Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 19 жовтня орієнтовно склали:

💀 особового складу - близько 66280 осіб ліквідовано (+430 за минулу добу),

💀 танків - 2554 (+6 одиниць за добу),

💀 бойових броньованих машин - 5235 (+16),

💀 артилерійських систем - 1637 (+15),

💀 реактивних систем залпового вогню - 372 (+0),

💀 засобів протиповітряної оборони - 189 (+1),

💀 літаків - 269 (+1),

💀 гелікоптерів - 242 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10),

💀 крилатих ракет - 323 (+5),

💀 кораблів / катерів - 16 (+0),

💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14),

💀 спеціальної техніки - 146 (+2).

У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Остаточні дані про втрати уточнюються.

Нагадаємо, як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", за минулу добу на півдні ЗСУ знищили три склади з боєприпасами російських окупантів. Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.

Зокрема, ворожі втрати склали 84 рашисти, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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