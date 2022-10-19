Протягом минулої доби, 18 жовтня, Збройні сили України ліквідували на українській землі ще 430 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати Росії в Україні у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 66 тисяч осіб.
Росіяни вчора також втратили понад пів сотні одиниць різноманітної військової техніки.
Зокрема, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого й до 19 жовтня орієнтовно склали:
💀 особового складу - близько 66280 осіб ліквідовано (+430 за минулу добу),
💀 танків - 2554 (+6 одиниць за добу),
💀 бойових броньованих машин - 5235 (+16),
💀 артилерійських систем - 1637 (+15),
💀 реактивних систем залпового вогню - 372 (+0),
💀 засобів протиповітряної оборони - 189 (+1),
💀 літаків - 269 (+1),
💀 гелікоптерів - 242 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1286 (+10),
💀 крилатих ракет - 323 (+5),
💀 кораблів / катерів - 16 (+0),
💀 автомобільної техніки та автоцистерн - 3999 (+14),
💀 спеціальної техніки - 146 (+2).
У Генштабі додали, що найбільших втрат російський агресор зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Остаточні дані про втрати уточнюються.
Нагадаємо, як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", за минулу добу на півдні ЗСУ знищили три склади з боєприпасами російських окупантів. Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобі противника.
Зокрема, ворожі втрати склали 84 рашисти, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу "Акація" та "Мста-С", танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах
Війна в Україні
Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.
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