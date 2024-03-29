Зазначається, що Росія може почати використовувати свою перевагу найближчим часом.

Через тиждень після теракту у Москві, Кремль продовжує заявляти про причетність України, що свідчить про намір Путіна посилити ескалацію. Про це пише експертка із російської зовнішньої політики та безпеки Ханна Нотте в колонці The New York Times.

"З точки зору Путіна, ескалація в Україні на лінії фронту та посилення повітряного бомбардування українських міст – має багато сенсу. Це показало б простим росіянам, що тих, хто завдає їм шкоди, буде покарано. Це також відвернуло б увагу від неспроможності органів безпеки запобігти нападу і, можливо, навіть залучило б більшу підтримку війни", – пише Нотте.

Втім, на її думку, Путін і без теракту у Москві був готовий посилити тиск на Україну на фронті та в тилу. Цьому, зокрема, сприяло і переобрання його на посаді.

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"У військовому плані російські війська зараз мають матеріальну та людську перевагу над Україною. Час теж вдалий: оскільки західна військова підтримка Києва загрузла в невизначеності, наступні кілька місяців відкривають Москві вікно можливостей для нових наступальних дій", – зазначає експертка.

Паралельно з ескалацією в Україні, Путін також активізувався і на зовнішній арені. Про це свідчить і відмова від перемовин із США стосовно запобігання поширенню ядерної зброї, й небажання розв'язувати інші проблеми на міжнародному рівні.

"Російський уряд також став більш нахабним у підбурюванні антизахідних сил по всьому світу. Вони зблизилися з Північною Кореєю, підтримали військові диктатури в африканському регіоні Сахель заохочували Іран та його проксі-мережу. Скрізь, де є загроза інтересам Заходу, російська військова підтримка чи політичний патронат не відстає. У цій атмосфері війна в Україні сприймається як одна з багатьох проблем", – пише Нотте.

Водночас видання відзначає, що однією з причин такої нахабності РФ стала пасивна реакція Заходу. Зокрема, навіть через два роки великої війни Європа все ще "готується відповісти рішуче". Вони не надто активно відправляють Україні допомогу. А майбутні вибори президента в США не дають змоги Вашингтону підтримати Київ.

"Попереду на Україну чекають важкі місяці. У будь-якому разі напад на Крокус Сіті Хол у Москві — який брутально перекреслив претензії Путіна щодо забезпечення безпеки Росії — ймовірно, погіршить ситуацію. Маючи ініціативу на полі бою, Росія незабаром може почати використовувати свою перевагу", – підсумовує Нотте.

Війна в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський прогнозує, що Росія наприкінці травня або в червні може розпочати контрнаступальні дії. За його словами, Зараз ситуація на сході стабілізована, але потрібна допомога від партнерів.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський запевняє, що хоча ситуація на фронті зараз складна, наші захисники повертають більше позицій, ніж втрачають.

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