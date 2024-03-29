Зараз ситуація на сході стабілізована, але потрібна допомога від партнерів.

Росія наприкінці травня або в червні може розпочати контрнаступальні дії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

Він зазначив, що про це йдуть розмови з партнерами України.

"Ми всією інформацією ділимося з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць", - наголосив Зеленський.

За його словами, до цього потрібно не тільки готуватися, не тільки стабілізувати фронт, але й необхідна допомога Україні від партнерів. Він додав, що партнери іноді дуже радіють, що ситуацію на сході України стабілізували і "тримають за нас кулаки і кажуть, що в нас є сили".

"Ми кажемо: "Ні. Нам треба зараз допомога для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче почати", - зазначає президент України.

Зеленський зазначив, що станом на сьогодні на сході нашої держави, де найнебезпечніше з усіх напрямків ситуація стабілізована.

"Ситуація стабілізована, наскільки це можливо, враховуючи факт дефіциту відповідної зброї, амуніції, дивлячись на те, що ми починаємо готувати бригади до відповідних важливих для нас дій. Ми стабілізували ситуацію. Вона краща ніж два-три місяці назад" - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляв, що на Авдіївському напрямку стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки та Бердичів. За його словами, спроби наступальних дій росіян у районах Новомихайлівки та Роботиного не мали успіху.

Тарнавський додав, що на Авдіївському напрямку посилюється лінія оборони та організовується оборона населених пунктів західніше Авдіївки, аби не допустити подальшого просування окупантів.

Також повідомлялось, що ЗСУ сповільнили наступ окупантів на одному з напрямків фронту. Ворожа армія досягнула лише незначних тактичних успіхів на інших напрямках.

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