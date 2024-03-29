Російський диктатор прагне мобілізувати більше людей для війни проти України, і використовує теракт ісламістів як привід згуртувати російське суспільство для продовження загарбницької війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін намагається використати теракт ісламістів у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" для мобілізації людей з метою продовження війни проти України. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

"Ми розуміємо, що на себе взяла відповідальність в цих діях ІДІЛ. Ми розуміємо, що це їх офіційна інформація. І навіть смішно, коли Росія спробувала спростувати те, що сказав ІДІЛ. Це виглядає, безумовно, повною маячнею", - сказав Зеленський.

Президент України додав, ІДІЛ взяло відповідальність за теракт, бо відомо, що в РФ прибули таджики.

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"І ми розуміємо, що Росія знала заздалегідь про це. Це факт", - наголосив Зеленський.

Зокрема, розвідки світу своїми каналами поділилися з РФ заздалегідь інформацією про загрозу терористичних дій.

Як сказав Зеленський, різні розвідки іноземних країн попереджали РФ називаючи навіть дати терактів.

Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін ніяк не відреагував на попередню інформацію від розвідок.

"Скажіть мені будь-ласка, якщо їх попереджали, чому людина, яка боїться за своє життя, Путін, сидить у підвалах... чому людина, яка так боїться усього, ніяк не відреагувала? А ці загиблі люди, кількість жертв, це називається ніяк не відреагувати", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що навіть під війни Росії проти України, розвідки іноземних партнерів і Росії спілкуються постійно.

"Чому не було охорони? Оточення Москви? Чому не було ніяких рейдів? Вони це роблять. Коли якась одна людина типу Навального, опозиційна людина, щось хоче вийти на вулицю і виступити проти Путіна, ви бачили, що відбувається. Ви бачили які рейди. Їх схоплюють і одразу в тюрми, беруть їх родичів у тюрми, блокують їм рахунки. Так завжди вони реагують. Чому у цьому випадку вони нічого не робили?", - задав риторичне питання Зеленський.

Глава держави зазначив, що з цього питання одразу виникає відповідь, яка полягає у тому, що потрібен привід для продовження нападу на Україну.

"Йому потрібно більше мобілізувати людей перед травнем чи червнем, перед контрнаступальними діями. Ми розуміє, що у нього мобілізація провалена. Він розуміє, що мобілізувати окрім зеків він нікого не може. Йому потрібні постійні відповідні дії, які би могли би мобілізувати його суспільство проти України. Принаймні, мобілізувати дух і моральний стан", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що Путін готовий використовувати будь-який привід, аби об'єднати російське суспільство, яке не вірить у цю війну проти України, і зокрема російські солдати не хочуть воювати.

Зеленський вважає, що Путін не хоче завершення війни проти України.

Теракт у ТЦ "Крокус"

Як повідомляв УНІАН, британська газета The Times вважає, що теракт у торговельному центрі "Крокус Сіті Хол" виявив хиткість позицій Путіна, неготовність апарату безпеки РФ до нової загрози.

Путін і російські високопосадовці висловлюють непослідовні думки щодо того, що за терактом стоїть нібито Україна.

На думку аналітиків, це свідчить про те, що в Кремлі не розробили шаблонну лінію з обговорення інциденту. Це пов'язано з шоком, якого зазнала російська еліта після його наслідків.

Як писав Bloomberg, хоча Путін продовжує стверджувати, що Україна могла бути причетною до теракту в Москві, унаслідок якого загинули 139 осіб, найближче оточення російського лідера з ним не погоджується.

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