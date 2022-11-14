За словами очільника МЗС, Україна не отримувала і не отримає жодних конструктивних пропозицій від російської влади.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що російським військам необхідна пауза на фронті, щоб підготувати новий більш жорстокий напад на Україну.

Як повідомили в прес-службі МЗС України, Кулеба наголосив, що жодна інша країна не прагне миру в Україні настільки сильно, як сама Україна, яка ніколи не хотіла цієї війни.

"Ми також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити", – пояснив Кулеба.

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Крім того, за словами очільника МЗС, Україна не отримувала і не отримає жодних конструктивних пропозицій від російської влади. Він також наголосив, що сигнал президента РФ Володимира Путіна про те, що Кремль нібито відкритий для переговорів, є димовою завісою для продовження агресії.

"Путін зараз не хоче жодних компромісів. Тому президент Зеленський чітко наголосив: Росія має вивести війська з території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Це проторує шлях до мирного процесу", – зазначив міністр.

Переговори між Україною та РФ

В Офісі президента вважають, що Росія буде насправді готова вести переговори про мир та виводити свої війська з України після деокупації Донецька чи Луганська. Радник Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що зараз підтримка війни в самій Росії "стрімко летить на дно". В усіх "від олігарха до чоботаря" формується думка, що "час закінчувати".

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що вирішувати, коли починати вести переговори з Росією, мають Україна і президент Володимир Зеленський. Він додав, що Росія програє війну в Україні, і почала програвати її з самого початку.

При цьому 14 листопада 2022 року заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що Росія "не сприймає попередні умови для початку переговорів з Україною". Як зазначили росЗМІ, йдеться про необхідність виведення російських військ з окупованих територій.

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