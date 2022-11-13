Начальник генштабу Британії заявив, що Росія програє війну в Україні, і почала програвати її з самого початку.

Вирішувати, коли починати вести переговори з Росією, мають Україна і президент Володимир Зеленський.

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що звільнення Херсона не вплине на це переконання британської сторони, пише BBC.

"Ми маємо виявляти повагу й визнати, що саме президент Зеленський визначатиме для своєї нації, коли настане слушний час для переговорів", - наголосив він і додав, що Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського.

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Радакін також заявив, що Росія програє війну в Україні, і почала програвати її з самого початку.

Але він каже, що обережно ставиться до висловлювань про "поворотний момент".

"Це заплутаний, затяжний конфлікт, і, ймовірно, він і надалі залишатиметься безладним, затяжним конфліктом. Херсон - це значний здобуток, але протягом цієї війни будуть припливи та відпливи", - зазначив адмірал.

Говорячи про відхід росіян із Херсона Радакін зазначив, що "ми бачимо триваючі невдачі Росії, і ми бачимо триваючий успіх України - рішучість повернути свою країну".

Війна в Україні: можливі переговори з РФ

На тлі катастрофічного для російської армії провалу в її військовій агресії проти України у Москві почали заявляти про їхнє нібито бажання розпочати переговори. Зокрема, у МЗС РФ повідомили, що нібито не мають ніяких умов щодо початку переговорів і лише хочуть, "щоб Україна проявила добру волю".

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що на тлі усіх злочинів, скоєних проти України, глава Кремля Володимир Путін "не має майбутнього" і з ним не може бути ніякого діалогу.

Тим не менш, Зеленський назвав умови для початку переговорів з Росією, серед яких: відновлення територіальної цілісності України, відшкодування збитків, покарання всіх причетних до воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Видання Politiko із посиланням на джерела повідомляло, що пом'якшення позиції Зеленського щодо переговорів із Путіним нібито було безпосередньо спричинене підштовхуванням з боку адміністрації Байдена.

Днями в Офісі президента вкотре нагадали, що для реального переговорного процесу з РФ є одна попередня і ключова умова - виведення російських військ з території України. Також потрібно покарати військових злочинців РФ на міжнародному трибуналі.

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