Росія має намір блокувати всі торгові судна, що йдуть в українські порти, проте це поставить під загрозу ударів у відповідь її Чорноморський флот.

Росія 17 липня 2023 року відмовилася продовжувати свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично анулювало договір про безпеку, який, попри війну, забезпечував безпечний прохід суден, що експортують зерно з України.

Про це пише Міноборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку. Тепер Росія має намір блокувати всі торгові судна з українських портів, що, однак, поставить під загрозу її флот.

У розвідці Британії зазначають, що РФ, імовірно, вирішила вийти із зернової угоди деякий час тому, вважаючи, що угода нібито не відповідає її інтересам. Однак своє рішення росіяни замаскували дезінформацією про те, що воно нібито викликане побоюваннями через ризики для цивільних суден "від українських мін", а також тим, що Україна нібито "використовує зерновий коридор у військових цілях". Утім, Росія як завжди не надала ніяких доказів своїм твердженням.

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Більш того, 19 липня Міноборони Росії заявило, що буде виходити з того, що всі судна, що наближаються до України, озброєні.

"Чорноморський флот РФ, швидше за все, тепер буде грати більш активну роль у зриві будь-якої триваючої торгівлі. Однак операціям з блокади ЧФ загрожуватимуть українські безпілотні надводні машини і крилаті ракети берегової оборони", - зазначає британська розвідка.

Зернова угода - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 липня закінчився термін дії зернової угоди. Росія відмовилася продовжувати угоду, узгоджену в липні минулого року за посередництва ООН і Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи без Росії, проте Москва у відповідь почала погрожувати. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що з 20 липня всі судна, що прямують в українські порти Чорного моря, будуть розглядатися як "потенційні перевізники вантажів військового призначення", погрожуючи таким чином атакою на будь-які цивільні судна.

У США у відповідь на ці погрози заявив, що не готові оголосити про будь-які заходи підтримки судів, які прямують в українські порти.

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