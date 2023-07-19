Зокрема, нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

Вночі з 18 на 19 липня російський ворог обстріляв зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ, в останньому було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Зазначається, що нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

"За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення об’єктів, що постраждали цієї ночі, знадобиться не менше року. У порту Чорноморська також були знищені 60 тисяч тонн зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому", - йдеться в повідомленні.

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У Мінагро розповіли, що найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних і українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання! Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати с/г продукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, м'ясо", - наголосив міністр агрополітики Микола Сольський.

Ракетний удар по Одещині 19 липня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі по Одещині відбувся удар ракетами різного виду, дронами-вбивцями, застосовувалася стратегічна авіація та ракети морського базування - російські військові застосували нову тактику.

На думку керівниці об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, такі удари ворог застосовує для знищення південних регіонів України, в тому числі їхній потенціал, що може бути залучений до "зернової угоди", яку РФ відмовилася продовжувати.

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