Згідно з їх твердженням, райони в північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошуються небезпечними для судноплавства.

У Міноборони Російської Федерації заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, будуть розглядатися як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

"З 00:00 мск 20 липня судна, що прямують по Чорному морю в порти України, будуть розглядати як перевізники вантажів військового призначення. Країни прапорів суден, що прямують в українські порти Чорного моря, будуть вважатися залученими в конфлікт на боці Києва", - заявили в Міноборони РФ.

Таким чином армія Росії сама дала собі дозвіл атакувати вантажні цивільні судна як "легітимні цілі" після виходу із зернової угоди.

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Згідно з їх твердженням, райони в північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря оголошуються небезпечними для судноплавства.

Зрив зернової угоди Росією - деталі

Угода з вивезення сільгосппродукції з України, в якій брали участь не тільки сторони війни, але також Туреччина і ООН, діяла до 17 липня. Росія вийшла з неї в односторонньому порядку, хоча ООН пропонувала шляхи вирішення проблеми - наприклад, перепідключити "дочку" Россельхозбанка до системи SWIFT (Росія вимагала підключити сам банк). Президент України Володимир Зеленський висловлювався за продовження експорту сільгосппродукції без участі Росії.

Президент України Володимир Зеленський очікує від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша практичних дій щодо продовження дії Чорноморського зернового коридору без участі Росії.

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